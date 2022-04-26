13:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин утвердил порядок получения грантов на среднее и дополнительное профессиональное обучение граждан с целью трудоустройства.
"На эти цели из городского бюджета выделено 100 миллионов рублей. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Гранты смогут получить граждане от 18 лет, которые на момент начала обучения не состояли в трудовых отношениях, по собственному желанию прошли обучение, самостоятельно его оплатили или осуществляют трудовую деятельность не менее трех месяцев по трудовому договору.
"Величина гранта составит до 95% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тысяч рублей в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет однократно", – отмечается в сообщении.
Прием заявок будет осуществлять департамент предпринимательства и инновационной политики Москвы. Ожидается, что этой мерой поддержки, являющейся частью пакета мер в условиях санкций, воспользуются порядка шести тысяч человек ежегодно.
Ранее Сергей Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи для безработных. Также постановление расширяет перечень доходов семей с детьми, которые не учитываются при оценке нуждаемости для назначения соцвыплат.
Собянин утвердил порядок получения грантов на профобучение с целью трудоустройства
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