Во Франции уличили Запад в готовности предложить Украине территориальные уступки РФ

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Страны Запада в связи с успехами РФ в спецоперации по защите Донбасса в перспективе могут предложить Украине пойти на территориальные уступки в целях урегулирования диалога с российской стороной. Таким мнением поделился автор французского портала AgoraVox.

"Что касается освещения военной операции, то редакционная линия западных СМИ переживает драматический и довольно нелепый поворот. Поскольку после нескольких месяцев триумфальных выпусков о "фиаско" российской операции внезапно становится ясно, что на самом деле все не так", – заявил автор.

По мнению автора, попытки Запада одолеть Россию в информационной войне провалились.

Ранее бывший американский дипломат Ричард Хаас заявил, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым.

По мнению Хааса, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Он также назвал факторы, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров. По мнению американского дипломата, на такой шаг Зеленского могут заставить пойти издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронте и колебания стран Запада в вопросе поддержки Украины.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

