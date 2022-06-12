В США рассказали о намеке Зеленского на идею отказа от претензий на Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, заявил бывший американский дипломат Ричард Хаас.

"Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года <...>. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом", – написал он в своей статье для журнала Foreign Affairs.

По мнению Хааса, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Он также назвал факторы, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров. По мнению американского дипломата, на такой шаг Зеленского могут заставить пойти издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронте и колебания стран Запада в вопросе поддержки Украины.

Ранее американский обозреватель Патрик Бьюкенен заявил, что Германия, Франция и Италия не поддерживают требование президента Украины о передаче контроля над Крымом Украине. Он отметил, что в данном вопросе Зеленского поддерживают только некоторые страны Восточной Европы.

В мае украинский лидер в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 заявил, что официальный Киев никогда не признает Крым частью России, а также не согласится на автономию ДНР и ЛНР. При этом в марте в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский заявлял, что готов обсуждать вопросы принадлежности этих территорий. Он подчеркивал, что стороны могут найти компромисс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной. Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли Россия и Украина достичь договоренностей по Крыму на фоне звучащих в Киеве призывов вернуть полуостров военным путем.