При ударе ВСУ по центру Херсона пострадали 13 человек – Минздрав региона

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Тринадцать человек получили различные ранения в результате ракетного удара со стороны ВСУ по центру Херсона. Об этом говорится в сообщении Минздрава Херсонской области в телеграм-канале.

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, ВСУ и украинские националисты обстреляли здание администрации Херсонской области. В результате были ранены 13 человек. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, десять – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Отмечалось, что задержанные причастны к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ. Также было обнаружено 10 тайников с оружием и боеприпасами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

