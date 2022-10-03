В немецком Цвиккау выступили против антироссийских санкций

Против антироссийских санкций выступили в немецком городе Цвиккау в Саксонии. Митингующие призвали сменить кабинет министров и пересмотреть ограничения поставок газа из России.

На минувшей неделе в Цвиккау уже проходила аналогичная демонстрация. Тогда на улицы вышли несколько тысяч человек.

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