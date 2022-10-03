В Германии объяснили, почему НАТО отказывается помочь Зеленскому

06:41
Фото: depositphotos/AlgimantasB
Постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг объяснил, почему Североатлантический альянс не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи с принятием Киева в военный блок.
"Украина не является членом НАТО. Так что нет никакого "альянсового дела", которое означало бы, что мы все вместе помогаем Украине защищаться. Мы также не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в этой войне", – сказал он в интервью немецкому изданию Spiegel.
По словам Кенига, вступление Киева в Альянс будет означать "очень большую войну", в которую окажутся втянуты 30 других государств. Он также заявил, что в НАТО никто не хочет такого развития событий. При этом он призвал рассматривать военную помощь Украине от некоторых союзников блока как действия отдельных стран, а не самого НАТО.
Ранее журналисты издания The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски заявили, что НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской специальной военной операции. Они отметили, в случае принятия Киева Североатлантическому альянсу пришлось бы применить статью 5 устава о взаимной обороне всех членов Альянса.
30 сентября Зеленский заявил, что его страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он добавил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в Североатлантический альянс.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: