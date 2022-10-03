В Германии объяснили, почему НАТО отказывается помочь Зеленскому

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Постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг объяснил, почему Североатлантический альянс не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи с принятием Киева в военный блок.

"Украина не является членом НАТО. Так что нет никакого "альянсового дела", которое означало бы, что мы все вместе помогаем Украине защищаться. Мы также не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в этой войне", – сказал он в интервью немецкому изданию Spiegel.

По словам Кенига, вступление Киева в Альянс будет означать "очень большую войну", в которую окажутся втянуты 30 других государств. Он также заявил, что в НАТО никто не хочет такого развития событий. При этом он призвал рассматривать военную помощь Украине от некоторых союзников блока как действия отдельных стран, а не самого НАТО.

Ранее журналисты издания The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски заявили, что НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской специальной военной операции. Они отметили, в случае принятия Киева Североатлантическому альянсу пришлось бы применить статью 5 устава о взаимной обороне всех членов Альянса.

30 сентября Зеленский заявил, что его страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он добавил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в Североатлантический альянс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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