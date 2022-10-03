Мирошник назвал условия для установления мира в Донбассе

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что обязательными условиями для установления мира в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях является полное освобождение новых регионов России и демилитаризация Украины.
"Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить – нужно победить. <...> Сейчас наступил период, когда Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара, освобождения и защиты уже своих территорий", – приводит слова Мирошника ТАСС.
Он считает, что в ближайшее время потребуется провести "полномасштабную военную операцию". Мирошников добавил, что резкий перелом в обстановке на линии соприкосновения не наступит мгновенно и сразу после вхождения четырех новых регионов в состав России.
С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В Донецкой Народной Республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в Луганской – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации состоялось в Кремле 30 сентября.
Владимир Путин, выступая на митинг-концерте на Красной площади, посвященном референдумам, отметил, что российские военнослужащие героически защищают Донбасс. Глава государства пообещал сделать все, чтобы поддержать новые территории в составе РФ и обеспечить их безопасность.
Президент России также подчеркнул, что в эти регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует одобрить проекты конституционных законов о принятии новых регионов в состав РФ на заседании 3 октября. В Совете Федерации обозначенные договоры рассмотрят 4 октября.
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