Постпредство России осудило слова генсека ООН о референдумах

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Постпредство РФ при ООН прокомментировало заявление генсека международной организации Антониу Гутерреша о референдумах, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Атаку генерального секретаря ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах, в постпредстве РФ назвали двойными стандартами. Российские дипломаты указали, что Гутерриш нарушил статью 100 устава Организации Объединенных Наций о беспристрастности действий. Они добавили, что в вопросе Украины генсек ООН демонстрирует такой же избирательный подход, как страны Запада.
"Административные функции не дают генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН, <...> единолично давать интерпретации норм Устава и документов Генеральной Ассамблеи. <...> Все это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН", – говорится в заявлении постпредства РФ, цитату из которого приводит РИА Новости.
Ранее Гутерриш заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы и является нарушением принципов Устава ООН и международного права. Он добавил, что дальнейшие действия России в данном направлении ставят под угрозу перспективы мира.
Референдумы по вопросу присоединения к России в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
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