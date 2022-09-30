Постпредство России осудило слова генсека ООН о референдумах

Фото: depositphotos/borjomi88

Постпредство РФ при ООН прокомментировало заявление генсека международной организации Антониу Гутерреша о референдумах, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Атаку генерального секретаря ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах, в постпредстве РФ назвали двойными стандартами. Российские дипломаты указали, что Гутерриш нарушил статью 100 устава Организации Объединенных Наций о беспристрастности действий. Они добавили, что в вопросе Украины генсек ООН демонстрирует такой же избирательный подход, как страны Запада.

"Административные функции не дают генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН, <...> единолично давать интерпретации норм Устава и документов Генеральной Ассамблеи. <...> Все это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН", – говорится в заявлении постпредства РФ, цитату из которого приводит РИА Новости.

Ранее Гутерриш заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы и является нарушением принципов Устава ООН и международного права. Он добавил, что дальнейшие действия России в данном направлении ставят под угрозу перспективы мира.

Референдумы по вопросу присоединения к России в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!