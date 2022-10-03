Захарова указала на заявления Блинкена о мотивах США и НАТО уничтожить "Северные потоки"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли раскрыл мотивы США и НАТО уничтожить "Северные потоки", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В своем телеграм-канале она привела несколько цитат из выступления Блинкена. В частности, он заявил, что Штаты нарастили производство СПГ, став ведущим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, помогая компенсировать ей "любые потери в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины".

"А вот и мотив. Только Украина здесь ни при чем. Если ее и вспоминать в контексте энергоинтересов США, то надо говорить о том, что под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа", – отметила Захарова.

Она также указала, что на пресс-конференции 30 сентября Блинкен заявлял, что в момент инцидентов на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" газопроводы не качали газ в Европу, поскольку один из них так и не был введен в эксплуатацию, а второй был остановлен несколько недель назад.

"Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии <...>. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы", – привела цитату Блинкена представитель МИД РФ.

Дипломат также подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия и бесперебойно поставляла Европе газ.

На прошлой неделе на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции, в свою очередь, пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.



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