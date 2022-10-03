Британцы могут столкнуться с дефицитом индейки перед Рождеством – СМИ

Британцы могут столкнуться с дефицитом индейки перед Рождеством. Уточняется, что в Соединенном Королевстве произошла сильнейшая в истории вспышка птичьего гриппа, сообщает Sky News.

По данным телеканала, из-за вируса пришлось забить более 3 миллионов птиц по всей стране. При этом, если птичий грипп коснется индеек, это может вызвать массовое уничтожение поголовья и реальные проблемы с цепочками поставок, считают эксперты.

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