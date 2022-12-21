Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, в ходе которых передал китайскому лидеру послание Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Медведева.

"Медведев передал главе китайского государства послание президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России выразил уверенность в сохранении устойчивого развития межгосударственных и межпартийных связей Москвы и Пекина, а также тесного сотрудничества с новым руководством Коммунистической партии Китая.

В ходе переговоров Медведев и Си Цзиньпин обсудили вопросы партийного взаимодействия, экономического сотрудничества и международную проблематику, в том числе конфликт на Украине.

"Эти переговоры были весьма полезными", – заявил Медведев.

Ранее Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. По данным Wall Street Journal, Пекин намеревается увеличить импорт российской сельскохозяйственной продукции и нарастить покупки нефти и газа.

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