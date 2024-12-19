Путин рассказал, что для него значит Россия

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Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что относится к России как к своей семье.

"Россия – это не только огромная территория, это история, культура, наши обычаи. Но самое главное – это люди", – поделился глава государства.

Президент отметил, что, когда недавно смотрел чемпионат мира по плаванию, он радовался успехам российских спортсменов, как "радовался бы успехам членов своей семьи".

Ранее Путин заявил, что уберег Россию и страна отошла от края пропасти. По словам главы государства, он сделал все, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой.

Глава государства подчеркнул, что без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может. Он также назвал огромной честью доверие россиян, которые выбрали его главой страны.