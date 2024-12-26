Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой.

"Если до этого дойдет – почему нет. Потому что Словакия занимает такую, нейтральную позицию, с нашей точки зрения. Это приемлемый для нас вариант", – добавил Путин.

Президент отметил, что мирное урегулирование на Украине стало главной темой обсуждения во время визита в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Российский лидер добавил, что обладает достаточно полной информации о ходе СВО. В ответ на вопрос, верит ли он, что конфликт с Украиной завершится в 2025 году победой России, президент отметил: "Я в Бога верю, а Бог с нами".

Сообщения о возможности завершения конфликта на Украине в следующем году Путин также прокомментировал поговоркой: "Вашими бы устами да мед пить".

Он добавил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине. По его словам, достижение целей специальной военной операции – задача номер один в будущем году.

Путин принял в Кремле Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, вечером 22 декабря.

Фицо сообщил, что его визит в Россию стал реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. По его словам, он проводит независимую политику "на все четыре стороны" и заранее предупредил о своей поездке в Москву и ее целях представителей Евросоюза.

Во время переговоров стороны также обсудили в целом ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта. Помимо этого, были затронуты отношения между РФ и Словакией.