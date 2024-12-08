Объем военной поддержки Украины с начала СВО превысил 119 млрд долларов

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Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов с начала российской спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

В частности, с февраля 2022 года США выделили Киеву более 62 миллиардов долларов. Остальные 57 миллиардов Украина получила со стороны других своих союзников.

Белый дом принял решение направить на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это почти наполовину сокращает имеющиеся у Вашингтона 2,21 миллиарда долларов, которые остались в рамках USAI.

Помимо этого, власти Канады заявили, что собираются расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. В перечень могут попасть 324 марки и модели "штурмового" стрелкового вооружения.