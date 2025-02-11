Зеленский засмеялся в ответ на вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский засмеялся в ответ на вопрос журналиста The Guardian о роли экс-главы США Джо Байдена в конфликте на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал газеты.

Интервьюер спросил, будет ли Байден человеком, который помог спасти Украину, или человеком, который не сразу отреагировал на "вызов" Владимира Путина. Тогда украинский лидер засмеялся, а после ответил, что пока об этом говорить сложно.

Кроме того, Зеленский выразил недовольство касательно изначального решения администрации Байдена не поставлять Украине оружие. По его мнению, это дало России ощущение уверенности в своих силах.

Также президент Украины отметил, что государство будет благодарно за будущую помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что готов к любому формату переговоров с Россией, если США и Европа дадут гарантии безопасности и будут поддерживать Украину далее.

Между тем СМИ считают, что Путин и президент США Дональд Трамп не станут учитывать мнение украинского лидера во время мирных переговоров. Вашингтон планирует использовать Зеленского только для подготовки мирного процесса, на что указывает требование Белого дома о проведении выборов на Украине, говорится в материале.