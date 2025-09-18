Путин подписал указ об освобождении Козака от должности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации президента России. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", – говорится в указе.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Козак подал в отставку по собственному желанию.

Путин назначил Козака замглавы администрации 14 мая прошлого года. Вместе с ним также были назначены Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин и Владимир Островенко.

Ранее президент выдвинул кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора страны. В Совфеде уже получили представление президента для проведения соответствующих консультаций.