Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако пресс-секретарь не стал говорить, подписал ли Владимир Путин прошение об отставке.

"Указ мы не публиковали, указа нет", – подчеркнул Песков.

Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации 14 мая 2024 года. Вместе с ним также были назначены Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин и Владимир Островенко.

Ранее в отставку по собственному желанию по причине перехода на новую работу ушел мэр Анапы Василий Швец. Его решение поддержали депутаты городского совета. Исполняющей обязанности мэра будет первый замглавы города Светлана Балаева.

