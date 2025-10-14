Владимир Путин назначил Андрея Грозова послом РФ в Австрии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин назначил Андрея Грозова на должность посла России в Австрии. Соответствующий документ, подписанный президентом РФ, размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Другим указом Путин освободил Грозова от должности постоянного представителя России при уставных и иных органах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее российский лидер подписал указ, согласно которому послом РФ в Южном Судане станет Александр Космодемьянский, где незадолго до этого открылось российское посольство.

Кроме того, президент РФ подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Дипломат также будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

