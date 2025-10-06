Путин присвоил Гуцану чин действительного госсоветника юстиции

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Владимир Путин присвоил классный чин действительного госсоветника юстиции генпрокурору России Александру Гуцану. Соответствующий указ президента размещен на сайте опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Глава государства назначил Гуцана генпрокурором 24 сентября. Ранее пост занимал Игорь Краснов, который в тот же день стал председателем Верховного суда (ВС).

Пост главы ВС оказался вакантным 22 июля после смерти бывшего председателя высшей судебной инстанции Ирины Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни после тяжелого заболевания.