Назван состав жюри конкурса фоторепортеров имени Андрея Стенина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав жюри. В 2021 году в команду вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса имени Стенина.
В 2021 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте на русском, английском и китайском языках.
Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 000 рублей.
С 2018 года выставки работ конкурса проходят в нью-йоркской штаб-квартире главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года также и в Совете Европы в Страсбурге.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
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