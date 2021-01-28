Назван состав жюри конкурса фоторепортеров имени Андрея Стенина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав жюри. В 2021 году в команду вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса имени Стенина.

Среди них:

фотодиректор журнала "Штерн" (Stern) Андреас Трамп (Германия)

независимый куратор и фоторедактор, в прошлом – фотодиректор немецкой версии журнала "ГЕО" Рут Айххорн (Германия)

основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди Альберто Прина (Италия)

фоторедактор старейших изданий Южной Африки "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) Йэн Лэндсберг (ЮАР)

двукратный обладатель ведущей фотопремии мира, World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников

многократный обладатель ведущих международных фотопремий, со-основатель знаменитого международного агентства фотографии "Нур" Юрий Козырев.

"Я очень надеюсь, что в этом году мы также увидим большое число сильных, интересных и разнообразных работ, тем более, что минувший год был не простым и для России, и для всего мира. Я хочу пригласить к участию в нашем конкурсе всех фотографов, кому есть что показать в своих фотографиях, и рассказать миру о том, как они прожили этот год", – двукратный обладатель премии World Press Photo, специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников,

В 2021 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте на русском, английском и китайском языках.

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 000 рублей.

С 2018 года выставки работ конкурса проходят в нью-йоркской штаб-квартире главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года также и в Совете Европы в Страсбурге.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.