Конкурс "Воспитатель года Москвы – 2021" стартует 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Регистрация на конкурс профессионального мастерства "Воспитатель года Москвы – 2021" открывается 1 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Условием для участия является трехлетний опыт работы в должности воспитателя. Других ограничений нет.
Первый этап конкурса предполагает участие в педагогическом онлайн-квизе. Также участникам необходимо будет подготовить видеовизитку на тему "Моя педагогическая находка". Педагоги должны будут рассказать о том, что им помогает развивать дошкольное образование и выявлять таланты у детей.
"Сейчас каждый понимает, что те навыки и умения, которые формируются у ребенка в группе под руководством опытного воспитателя, становятся фундаментом его будущего успеха не только в жизни и учебе, но и в формировании важнейших качеств современного лидера: эффективной коммуникации, креативности и, главное, интереса к познанию окружающего мира, взглядам и мнениям окружающих людей", – подчеркнул директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Идеи участников будут обсуждать на круглом столе "Профессиональный диалог" под руководством профессора, академика Российской академии образования, президента Московского государственного психолого-педагогического университета Виталия Рубцова, который также является председателем жюри конкурса.
Узнать более подробную информацию о мероприятии, познакомиться с победителями прошлых лет, а также зарегистрироваться на конкурс можно будет на сайте.
Ранее сообщалось, что конкурс "Учителя года Москвы – 2021" стартовал 21 декабря 202 года. Председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Иванова заявила, что ежегодно конкурс развивается, обретая новые форматы и испытания.
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