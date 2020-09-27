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Сергей Собянин поблагодарил столичных воспитателей за их работу с детьми. Об этом мэр написал на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня один из самых душевных праздников – День воспитателя. В Москве работают больше 30 тысяч воспитателей, а еще их помощники, дефектологи, психологи, логопеды," – написал мэр.

Собянин поблагодарил воспитателей за их заботу о детях. По его словам, специалисты вкладывают свои знания в детей, помогая им сделать первые шаги в жизни и научиться дружить. Мэр отметил, что это очень сложная, но благодарная работа.

В конце августа Сергей Собянин наградил столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Звания удостоились 13 педагогов. Почетные знаки получили учителя истории и обществознания, мировой художественной культуры младших классов, биологии, химии, русского языка, математики.

Мэр отметил, что в этом году образовательная система прошла серьезное испытание, связанное с дистанционным обучением. Тем не менее, по его словам, московская система образования оказалась одной из самых подготовленных в мире, о чем говорят и международные специалисты.

