Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды от города выдающимся жителям столицы. Церемония состоялась по поручению президента Владимира Путина.
"Я хотел в вашем лице поблагодарить москвичей и сказать им огромное спасибо, поздравить с наступающим праздником и выразить уверенность, что, несмотря на сложности, мы все их преодолеем. Преодолеем вместе, победим и продолжим двигаться дальше. Я поздравляю вас лично, те награды, которые вы заслужили сегодня, будут вам вручены. Это благодаря именно вашему труду, ваша личная заслуга", – сказал градоначальник.
По словам Собянина, в ходе рабочей встречи Владимир Путин высоко оценил темп и характер развития Москвы. Мэр подчеркнул, что успех в этом деле зависит не только от возможностей столицы, но и в значительной степени от вовлеченности неравнодушных горожан.
Отдельно мэр отметил, что жители столицы сумели пережить пандемию коронавируса за счет солидарности и стремления помочь близким.
"Открыли свои сердца друг другу, плюс свое желание помогать друг другу, сделав все, чтобы мы как можно лучше, без потерь вышли из серьезной, страшной ситуации", – объяснил глава города.
Приглашенным на торжественную церемонию Сергей Собянин вручил орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Дружбы, медаль Ордена "Родительская слава", медаль "За отвагу на пожаре", знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" XL лет, "За безупречную службу городу Москве" XXX лет, почетные грамоты президента России и правительства Москвы, благодарности президента России и благодарности мэра Москвы.
На награждении некоторых специалистов удостоили почетных и заслуженных званий в своих областях.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам Роспотребнадзора за вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Глава города отметил, что сотрудники ведомства активно работают над возвращением обычной жизни горожан.
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