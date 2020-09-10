Подведены итоги конкурса "Учителя года Москвы – 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице подвели итоги юбилейного конкурса педагогического мастерства "Учителя года Москвы – 2020", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Победителем конкурса стала команда преподавателей школы № 1571. Призерами стали учителя школ № 1002 и 1210. В числе финалистов также находятся школы № 167, 354, 627, 1363, 2103 и 1222.

В этом году участникам конкурса предлагалось сформировать команду из пяти преподавателей. В отборочном этапе участвовали 67 команд, из них в финале остались только девять. Финальные испытания проходили дистанционно. Командам нужно было провести мастер-класс и представить свой проект.

Финалисты и призеры конкурса получили дипломы, а также серебряные и бронзовые знаки отличия. Победители, помимо золотых знаков и дипломов, получили почетный символ конкурса. Одна из команд-победителей будет представлять столицу на федеральном этапе конкурса.

Конкурс "Учитель года Москвы" проходит в столице с 1990 года. За это время столичные учителя пять раз становились абсолютными победителями Всероссийского конкурса "Учитель года России" и практически ежегодно становились его лауреатами или призерами.

В конце августа Сергей Собянин наградил столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Звания "Почетный учитель города Москвы" удостоились 13 педагогов. Почетные знаки получили учителя истории и обществознания, мировой художественной культуры младших классов, биологии, химии, русского языка, математики.