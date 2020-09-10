Московских школьников приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады. Соревнования по 24 предметам пройдут в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Данный этап продлится до октября. В нем могут принять участие ученики с 5-го по 11-1 класс, а в олимпиаде по русскому языку и математике предлагают попробовать свои силы и четвероклассникам. Кроме того, школьники смогут поучаствовать в состязаниях по французскому языку", – рассказали в пресс-службе.
Пробный вариант онлайн-олимпиады был проведен весной. В пресс-службе отметили, что такой формат был хорошо воспринят участниками.
"Гибкий график позволит встроить соревнования в школьное расписание, также сократятся организационные нагрузки на учителей", – рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Уточняется, что тех, кто успешно справится с заданиями за 7–11-е классы, пригласят на следующий, муниципальный этап олимпиады. Также на него проходят участники, набравшие необходимое количество баллов на пригласительном этапе, который состоялся весной.
Ранее сообщалось, что московские школьники завоевали две серебренные медали на IV Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Также на соревнованиях Россию представляли школьники из Челябинской области и Казани.
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