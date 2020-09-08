В Москве вдвое увеличилось число медалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам прошлого учебного года медали "За особые успехи в обучении" получили 7 378 столичных выпускников.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за семь лет число медалистов выросло более чем в два раза. Она напомнила, что такую медаль в городе выдают с 2014 года.

"Эта награда подтверждает выдающиеся достижения школьников. Хочу отметить, что за семь лет число медалистов в Москве выросло более чем в два раза, сейчас таких ребят 7 378. Это говорит о том, что уровень школьного образования в городе действительно растет. Об этом свидетельствуют и места Москвы в авторитетных международных рейтингах", – сказала заммэра.

Она подчеркнула, что по результатам различных исследований столичные школьники вторые в мире по компьютерной и информационной грамотности, третьи по читательской грамотности, пятые по математической и шестые по естественно-научной грамотности.

Больше всего медалистов – 112 – в школе № 1535, в школе "Покровский квартал" – 75, в школах № 1253 и № 1329 – по 51. Обладатели медалей могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Московская медаль "За особые успехи в обучении" была учреждена по итогам 2013/2014 учебного года. Медаль вручается победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, выпускникам, которые либо набрали 100 баллов на ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, либо набрали более 220 баллов на ЕГЭ по трем предметам или же имеют в аттестате только оценки "отлично".

Медаль золотистого цвета представляет собой диск диаметров 40 миллиметром и толщиной три миллиметра. Обладатели медалей получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

