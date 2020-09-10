Учитель математики поделился необычным методом сложения дробей

Фото: скриншот видео tiktok.com/@dima_davidyuk

Учитель математики Дмитрий Давидюк показал в TikTok необычный метод сложения дробей с разными знаменателями.

Преподаватель предложил пользователям использовать при подсчетах "метод бабочки". Он заключается в том, чтобы умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй – на знаменатель первой.

По словам Давидюка, сумма двух получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, а ее знаменателем – результат умножения знаменателей складываемых дробей.

В прошлом году математики из Бристольского университета и Массачусетского технологического института Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд смогли найти решение для последней остававшейся неразрешенной части известной математической задачи о трех кубах.

Головоломку сформулировали 65 лет назад в Кембриджском университете. Суть задачи состоит в том, чтобы найти все неизвестные уравнения x3+y3+z3=k, где k – число от 1 до 100.

Эта математическая задача оставалась нерешенной для случаев, где k равно 33 и 42. В 2019 году Эндрю Букеру удалось найти ответ для числа 33. Решение задачи про число 42 было найдено при помощи "суперкомпьютера" Charity Engine.

