Математики спустя 65 лет смогли разложить число 42 на три куба

Математики из Бристольского университета и Массачусетского технологического института Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд смогли найти решение для последней остававшейся неразрешенной части известной математической задачи о трех кубах. Об этом сообщает "Мир 24".
Головоломку сформулировали 65 лет назад в Кембриджском университете, в 1954 году. Суть задачи состоит в том, чтобы найти все неизвестные уравнения x3+y3+z3=k, где k – число от одного до 100.
Эта математическая задача до последнего времени оставалась нерешенной для случаев, где k равно 33 и 42. В 2019 году Эндрю Букеру удалось найти ответ для числа 33.
Решение задачи про число 42 было найдено при помощи "суперкомпьютера" Charity Engine. Отмечается, что на решение ушло более миллиона часов расчетов. Долгожданный ответ выглядит так:
X = - 80538738812075974, Y = 80435758145817515, Z = 12602123297335631.
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