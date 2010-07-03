Математики решили пример, вызвавший споры в соцсетях

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Известные математики раскрыли правильный ответ в примере с делением и умножением. Спорная задача вызвала дискуссии в соцсетях, передает ТАСС.

28 июля в Twitter опубликовали пример из школьной программы по математике: "8:2(2+2)=?". Поиски правильного ответа вышли на международный уровень: пользователи из разных стран называли два возможных варианта – "16" или "1".

Как пояснил доктор физико-математических наук, первый декан факультета математики ВШЭ Сергей Ландо, в России правильный ответ – "16", так как в нашей стране "деление и умножение имеют равные приоритеты". При этом, например, "в США или Англии может быть другой порядок", отметил математик.

По словам Ландо, "в России сначала выполняется операция в скобках, потом деление на эту сумму, а потом результат умножается на следующий множитель". В итоге получается "16", заключил ученый.

Почему школьный пример вызвал так много споров, рассказал завкафедрой высшей математики НИУ МИЭТ Александр Прокофьев. "Ошибаются, как я полагаю, преимущественно взрослые", – отметил он, добавив, что школьники, как правило, знают, что первой выполняется операция в скобках. Потом, уточнил математик, пример нужно решать "согласно приоритету арифметических действий", а так как деление и умножение равноправны, то и действия выполняют слева направо. "Студенты привыкают отделять косой чертой числитель от знаменателя, поэтому путаются в данном примере, полагая, что умножение двойки на скобку расположено в знаменателе", – пояснил Прокофьев.

Ранее сообщалось, что столичные школьники с успехом выступили на международных олимпиадах по биологии и математике. Математическая олимпиада проходила с 10 по 22 июля в Великобритании. В ней приняли участие команды школьников из 112 стран. Им предстояло показать свои знания по геометрии, алгебре и теории чисел. В итоге золотые медали получили Тимофей Ковалев и Олег Смирнов из школы-интерната имени Колмогорова. Обладателями серебряных наград стали Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы № 57.