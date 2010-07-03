Связь математических способностей и пола детей не подтвердилась

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Американские ученые провели исследование, во время которого сравнили математические способности мозга мальчиков и девочек. Судя по полученным данным, наличие или отсутствие предрасположенности к точным наукам не зависит от пола детей. Об этом сообщил "Мир 24".

Участниками исследования стали 104 ребенка в возрасте от трех до десяти лет. Каждому из них предложили посмотреть видео с заданиями из области математики, при этом детей распределили по возрастным группам. Во время теста ученые делали замеры с помощью МРТ.

По результатам исследования стало очевидно, что математические возможности разных полов на стадии нейронной обработки никак не отличаются.

Ранее специалисты Детской больницы Цинциннати выяснили, что у детей, которые много времени проводят перед планшетом, компьютером или телевизором, ухудшаются когнитивные способности. На подобный результат влияет нарушение целостности белого вещества мозга.