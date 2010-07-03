Американская компания научилась делать водку из воды и воздуха

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Американская компания Air запустила продажи водки, произведенной из воды и воздуха при помощи электричества.

Алкогольный напиток позиционируется как "углерод-негативный". Технология изготовления предполагает сокращение содержания углерода в атмосфере, передает издание Popular Mechanics.

Одна бутылка такой водки содержит столько же углерода, сколько способны поглотить 7,5 дерева. Цена составляет 65 долларов за бутылку.

Алкогольная зависимость возникает у 20-30% процентов людей, которые регулярно употребляют спиртное, об этом ранее сообщил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

В августе стало известно, что группа украинских и британских ученых создала экспериментальную водку из пшеницы, выращенной в зоне отчуждения, и воды, также добытой из скважин в Чернобыле.

