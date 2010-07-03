Ученые рассказали об опасности планшетов для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты из Детской больницы Цинциннати выяснили, что у детей, которые проводят много времени перед экраном планшета, компьютера или телевизора, ухудшаются когнитивные способности. Это связано с нарушением целостности белого вещества мозга, сообщает "Газета.ру".
В ходе эксперимента тесты на когнитивные способности прошли 27 девочек и 20 мальчиков 3-5 лет. Им сделали снимки мозга с помощью МРТ, а их родители рассказали, сколько времени дети проводят перед экраном.
Оказалось, что чем больше времени ребенок проводил за общением в видеочатах или просмотром мультфильмов, тем менее выразительным был его язык и тем хуже он вспоминал названия объектов и овладевал грамматическими навыками.
У таких детей наблюдалось снижение целостности белого вещества мозга, которое играет важную роль в формировании миелиновой оболочки нейронов. Эта оболочка необходима для передачи нервных импульсов.
Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, дети до 18 месяцев не должны проводить время перед экраном за исключением видеочатов.
С 18 месяцев до двух лет разрешается смотреть мультфильмы и передачи с родителями, при этом родители должны обсуждать с детьми, что происходит на экране. В 2-5 лет дети могут проводить перед экраном до часа в сутки.
Ранее ученые Китайского университета в Гонконге пришли к выводу, что пассивное курение приводит к патологическим изменениям глаз у детей. Воздействие табачного дыма вызывает истончение сосудистой оболочки глаза.
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