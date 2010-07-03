Ученые предупредили об опасности пищевых упаковок для беременных женщин

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Американские ученые совместно с коллегами из Швеции выяснили, что химические вещества в составе пищевых упаковок представляют угрозу для беременных женщин. Выводы исследователей опубликовал портал EurekAlert!.
По словам специалистов, такие вещества, попадая в организм беременных женщин вместе с пищей, могут вызвать задержки в умственном развитии у детей. Ученые провели исследование с участием более 700 женщин, находящихся на первом триместре беременности. Они измерили химические вещества в образцах крови беременных.
Наблюдение за родившимися детьми показало, что высокое содержание химикатов в крови матерей во время беременности способствовало более низкому коэффициенту интеллекта у их детей. Самое негативное воздействие на мозг оказало вещество, которое содержится в составе пищевых упаковок.
Обеспокоенность вызвали и другие химические вещества, включая пестицид хлорпирифос, полифторалкильные вещества (содержатся в чистящих средствах), триклозан в антибактериальном мыле и фталаты, которые присутствуют в мягких поливинилхлоридных пластиках и косметике.
Ранее ученые из американского Национального Института неврологических расстройств и инсульта выяснили, что высокое потребление соли грозит развитием когнитивных нарушений, в том числе слабоумия. Специалисты провели эксперименты на мышах. У грызунов, которые питались едой с высоким содержанием соли, довольно быстро стали проявляться симптомы деменции.
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