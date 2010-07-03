Врач посоветовала делать разминку каждые 30 минут на сидячей работе

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Людям, у которых сидячая работа, нужно делать разминку каждые 30 минут, чтобы сохранить осанку, зрение и избежать варикозного расширения вен, рассказала терапевт широкого профиля, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.

"Самое простое – это делать перерывы в статических положениях. Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы. Тогда это предохранит от этих нарушений", – рассказала РИА Новости Заславская.

По словам специалиста, долгое сидение перед компьютером может привести к варикозному расширению вен и искривлению позвоночника, а чтобы этого избежать, нужно двигаться.

Заславская пояснила, что по утрам нужно делать зарядку, после которой принять душ и растереться полотенцем для улучшения кровообращения. Также полезным будет массаж спины, но только в качестве дополнения к основным правилам, отметила эксперт.

Ранее стало известно, что ученые из Великобритании создали модель женщины, проработавшей в офисе 20 лет. Таким образом они решили показать, к каким последствиям может привести сидячая работа.

Специалисты смогли наглядно показать, какие проблемы со здоровьем вызовет отсутствие физической активности, характерное для офисной работы, где сотрудники большую часть дня проводят за монитором компьютера.

Разработанная исследователями модель страдает от нарушения осанки, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока и раздражением глаз. Ее мышцы значительно ослаблены из-за отсутствия физических нагрузок.