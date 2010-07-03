Британские ученые показали последствия 20 лет офисной работы

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Ученые из Великобритании создали модель женщины, проработавшей в офисе 20 лет. Таким образом они решили показать, к каким последствиям может привести сидячая работа.

Специалисты смогли наглядно показать, какие проблемы со здоровьем вызовет отсутствие физической активности, характерное для офисной работы, где сотрудники большую часть дня проводят за монитором компьютера.

Разработанная исследователями модель страдает от нарушения осанки, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока и раздражением глаз. Ее мышцы значительно ослаблены из-за отсутствия физических нагрузок. Сыпь на руках и опухшие запястья – из-за постоянного повторения одних и тех же движений. Бледная кожа болезненного желтоватого оттенка из-за отсутствия естественного освещения, волосатые уши и нос по причине плохого качества воздуха в помещении.

"Если мы не сделаем с этим что-нибудь, то такой образ жизни полностью изменит то, как мы выглядим. Для Эммы уже слишком поздно. Но те, кто работает в офисе сейчас, могут сделать очень много для того, чтобы улучшить свою жизнь", – заключили ученые.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали, что офисная работа вызывает синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм.

