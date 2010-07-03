Британские ученые показали последствия 20 лет офисной работы

Ученые из Великобритании создали модель женщины, проработавшей в офисе 20 лет. Таким образом они решили показать, к каким последствиям может привести сидячая работа.
Специалисты смогли наглядно показать, какие проблемы со здоровьем вызовет отсутствие физической активности, характерное для офисной работы, где сотрудники большую часть дня проводят за монитором компьютера.
Разработанная исследователями модель страдает от нарушения осанки, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока и раздражением глаз. Ее мышцы значительно ослаблены из-за отсутствия физических нагрузок. Сыпь на руках и опухшие запястья – из-за постоянного повторения одних и тех же движений. Бледная кожа болезненного желтоватого оттенка из-за отсутствия естественного освещения, волосатые уши и нос по причине плохого качества воздуха в помещении.
"Если мы не сделаем с этим что-нибудь, то такой образ жизни полностью изменит то, как мы выглядим. Для Эммы уже слишком поздно. Но те, кто работает в офисе сейчас, могут сделать очень много для того, чтобы улучшить свою жизнь", – заключили ученые.
Ранее в НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали, что офисная работа вызывает синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.