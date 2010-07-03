Психологи назвали физкультуру лучшим способом избежать эмоционального выгорания

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Небольшие перерывы в работе и физические упражнения помогут снять напряжение и избавиться от эмоционального выгорания на работе. Такое мнение высказала психолог-консультант Наталья Панфилова.

В интервью ИА "НСН" специалист пояснила, что к эмоциональному выгоранию приводят недостаток отдыха и нервное перенапряжение. Ситуация может осложняться и внешними факторами, например, малой подвижностью на работе. Это наиболее характерно для офисных работников. Бороться с негативными факторами психолог предложила с помощью гимнастики и разминки. Она также подчеркнула, что во время перерывов нужно обязательно пить воду или чай, чтобы разгрузить почки и восстановить сосуды. При напряженной работе можно принимать витамины D, E и магний B6.

"Раньше проводились пятиминутки, которые очень способствовали снятию напряжения. Любые реакции уходят у нас через периферию, через руки и ноги. Поэтому нужно походить, потормошить что-то в руках. Это очень облегчает состояние. Любое переключение помогает человеку понять, что он не попал в офисный ад", – заключила Панфилова.

Ранее специалисты НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали о том, что офисная работа вызывает синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм. Это связано с частыми стрессовыми ситуациями, высокими требованиями, низкой социальной поддержкой, отсутствием достойного вознаграждения, а также страхом потерять работу.

