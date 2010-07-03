Медики назвали негативные последствия офисной работы

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Офисная работа вызывает синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм, рассказали RT в НИИ медицины труда имени академика Измерова.
Это связано с частыми стрессовыми ситуациями, высокими требованиями, низкой социальной поддержкой, отсутствием достойного вознаграждения, а также страхом потерять работу.
Основными неблагоприятными факторами являются высокая напряженность труда, стресс, гиподинамия (нарушение функций организма при малой подвижности), ненормированный график труда.
Наиболее негативно влияет на здоровье сотрудников плохое качество воздуха. В офисах, как правило, неправильно организована вентиляция, недостаточный воздухообмен и скученность персонала в помещениях.
Эти факторы приводят к развитию заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у женщинам это грозит гинекологическими заболеваниями, а мужчинам – нарушением репродуктивного здоровья.
Профессиональному выгоранию особенно подвержены работники, которые по роду деятельности вынуждены много и интенсивно общаться с людьми. В их числе руководители и менеджеры по продажам.
Врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала офисным сотрудникам каждый час ходить, прыгать и разминаться в течение 15 минут. Чтобы избежать гиподинамии нужно заниматься физическими упражнениями, нагружая мышцы.
Во время перерывов и отдыха обязательно нужно пить воду или чай. Это позволит разгрузить почки и восстановить сосуды. Если человек находится в состоянии постоянного стресса, следует принимать витамины D, E и магний В6, которые помогут повысить стрессоустойчивость.
Ранее сообщалось, что власти РФ намерены стимулировать работодателей организовывать медпункты в офисах. Предполагается, что появление медработников на производстве упростит доступ к медпомощи.
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