В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассивное курение приводит к патологическим изменениям глаз у детей, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, к такому выводу пришли ученые Китайского университета в Гонконге. Они обследовали 1,4 тысячи детей в возрасте 6–8 лет и установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении вызывает истончение сосудистой оболочки глаза. Причем тяжесть воздействия связана с числом курильщиков в семье.

Салагай призвал родителей не курить при детях.

"В следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них", – цитирует его РИА Новости.

В конце сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет. По ее словам, материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза. Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Также в стране на четверть сократилось потребление алкоголя и табака.

