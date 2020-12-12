Фото: портал мэра и правительства Москвы
Конкурс "Учителя года Москвы – 2021" стартует 21 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что конкурс будет проходить в четыре этапа. Для начала участникам необходимо сформировать заявку и предоставить презентационный ролик. После этого их ждет онлайн-экзамен и диктант. Набравшие наибольшее количество баллов будут бороться за победу в полуфинале, где их также ждут различные испытания. Финал предусматривает презентацию образовательных проектов от участников.
"Сейчас, когда это событие реализуется в командном формате, мы еще раз возвращаемся к идее современного понимания слова "лидерство". В современном мире успех зачастую приходит к тому, кто умеет работать в команде, вдохновлять окружающих на достижение новых результатов,", – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Иванова заявила, что ежегодно конкурс развивается, обретая новые форматы и испытания.
"Самое главное остается неизменным – это сам дух конкурса. "Учителя года Москвы" – это в первую очередь люди. Наша задача – создать такую среду, которая позволит каждому участнику максимально раскрыться в профессиональном и человеческом плане, чтобы в дальнейшем задавать новые стандарты для развития всей системы образования", – сказала Иванова.
В 2020 году в конкурсе победила команда специалистов из школы № 1571.
Ранее сообщалось, что более 200 человек стали участниками добрых онлайн-уроков про добровольческую деятельность. Их разработал центр "Мосволонтер", первые встречи состоялись в октябре этого года.
"Москва сегодня": сервис "Учитель на замену" помогает студентам педвузов найти работу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: