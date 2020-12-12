Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс "Учителя года Москвы – 2021" стартует 21 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что конкурс будет проходить в четыре этапа. Для начала участникам необходимо сформировать заявку и предоставить презентационный ролик. После этого их ждет онлайн-экзамен и диктант. Набравшие наибольшее количество баллов будут бороться за победу в полуфинале, где их также ждут различные испытания. Финал предусматривает презентацию образовательных проектов от участников.

"Сейчас, когда это событие реализуется в командном формате, мы еще раз возвращаемся к идее современного понимания слова "лидерство". В современном мире успех зачастую приходит к тому, кто умеет работать в команде, вдохновлять окружающих на достижение новых результатов,", – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Иванова заявила, что ежегодно конкурс развивается, обретая новые форматы и испытания.

"Самое главное остается неизменным – это сам дух конкурса. "Учителя года Москвы" – это в первую очередь люди. Наша задача – создать такую среду, которая позволит каждому участнику максимально раскрыться в профессиональном и человеческом плане, чтобы в дальнейшем задавать новые стандарты для развития всей системы образования", – сказала Иванова.

В 2020 году в конкурсе победила команда специалистов из школы № 1571.

Ранее сообщалось, что более 200 человек стали участниками добрых онлайн-уроков про добровольческую деятельность. Их разработал центр "Мосволонтер", первые встречи состоялись в октябре этого года.

