Учителя в Москве смогут управлять светофорами с помощью приложения

09:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице до конца текущего года планируется начать тестирование системы "зеленой волны" для школьных групп – сопровождающие смогут с помощью приложения регулировать длительность зеленого сигнала. Об этом рассказал пресс-секретарь НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
"У сопровождающего группу детей воспитателя или преподавателя будет доступ к светофору через специальное приложение, установленное на смартфоне. Наша технология позволит сопровождающему подключиться к светофору через смартфон и нажать кнопку "Продлить". Тогда зеленый сигнал светофора будет гореть еще один период", – сказал Федосеев Агентству "Москва".
По его словам, базовая разработка, которая получила название "Гусеница", прошла успешное тестирование.
Федосеев отметил, что технология может также помочь переходить дорогу людям с ограниченным зрением, инвалидам, пенсионерам.
В феврале сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход".
В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.
Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15% количество аварий с пострадавшими.
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