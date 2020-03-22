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Город

11:12

До конца года в Москве появятся 400 "умных" перекрестков

город дороги технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в столице планируют организовать 400 "умных" перекрестков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2019 году мы сделали около сотни умных перекрестков, которые сокращают заторы и ускоряют работу именно городского транспорта", – заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Там добавили, что система за счет нескольких типов датчиков выделяет из потока автобусы, трамваи, электробусы и отдает команду на приоритет проезда. Таким образом, включается зеленый сигнал светофора.

В итоге с помощью системы снижается время прохождения перекрестка примерно на 15–20%. Также по городу устанавливаются специальные кнопки для пешеходов, функционирующие в ночное время. С 07:00 до 21:00 пешеходная фаза включается автоматически.

Перекрестки по новым технологиям можно встретить на пересечениях Чонгарского и Симферопольского бульваров, Судостроительной улицы и Кленового бульвара. Приоритет городского транспорта в Москве будет обеспечен на 500 перекрестках.

В феврале сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход".

В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.

Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15% количество аварий с пострадавшими.

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