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Город

14:15

Время ожидания трамваев трех маршрутов в Москве сократилось вдвое

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внедрение тактового расписания помогло снизить интервал движения трамваев № А, 3 и 39 в часы пик вдвое – до шести минут, рассказал ТАСС вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"График движения маршрутов согласован между собой, вагоны следуют с равными интервалами. Кроме того, трамвайные пути отделены от проезжей части, а соблюдение правил дорожного движения контролируют камеры видеофиксации", – отметил заммэра.

По его словам, ежедневно этими маршрутами пользуется около 60 тысяч пассажиров.

Сегодня средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17 километров в час. 98 процентов рейсов они выполняют точно по расписанию (в 2010 – 83,5 процента). Ликсутов подчеркнул, что это самый высокий показатель среди европейских городов.

К таким результатам привели обособление трамвайных путей, внедрение тактового расписания и системы приоритетного проезда. После снятия турникетов пассажиры стали экономить до 25 минут.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице доля новых трамвайных вагонов "Витязь-Москва" достигнет 80 процентов в течение года. В этом году Мосгортранс получит еще 100 вагонов.

По словам Собянина, в нынешнем году начнут курсировать еще 300 электробусов и более 1,5 тысячи автобусов экологического класса "Евро-5" с низким уровнем пола.

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