В столице расклеили стикеры о необходимости оплаты проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве началась кампания по профилактике безбилетного проезда, в рамках которой в автобусах пяти маршрутов расклеили стикеры, сообщает Агентство "Москва".

На них пассажирам напомнили о необходимости во время поездки прикладывать к валидатору билеты и карты для оплаты проезда. Кроме того, стикеры содержат похвалу в адрес добросовестных граждан.

Директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков отметил, что в настоящий момент безбилетники составляют около 10% от общего числа пассажиров. Он сообщил, что стикеры разместили на маршрутах № 14, 93, 112э, 161 и 172.

Утром 12 февраля появилась информация о том, что московские власти запланировали организовать еще 40 километров выделенных полос.

С 8 февраля в столице запустили процесс проведения дополнительной дезинфекции столичных автобусов. Мероприятие организовали с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.