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40 километров выделенных полос планируется организовать в Москве в 2020 году

40 километров "выделенок" планируется организовать в Москве
город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2020 году планируют организовать еще 40 километров выделенных полос, рассказал РИА Новости глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что "выделенки" являются мировой практикой, и в Москве доказали свою эффективность. Благодаря им общественный транспорт избегает до 90% причин сбоев и задержек в движении. Количество ДТП на выделенных полосах снижается до 25%.

Ликсутов также рассказал, что московские автобусы-экспрессы с начала текущего года перевезли около 6 миллионов пассажиров. Каждый день ими пользуются более 180 тысяч человек.

"Интервалы движения автобусов в часы пик не превышают 10 минут, почти 100% рейсов выполняются точно по расписанию", – отметил Ликсутов, добавив, что экспрессы – это хорошая альтернатива метро, чтобы доехать до отдаленных кварталов.

Ранее Ликсутов оценил исследование компании Tom Tom Traffic Index, в котором Москва вышла из топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами.

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