Оценка Tom Tom показала эффективность работы Москвы в сфере транспорта – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов оценил исследование компании Tom Tom Traffic Index, в котором столица вышла из топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами.

"Мы рады видеть, что усилия Москвы по улучшению транспортной ситуации в городе дают хорошие результаты, и это отмечается и международным сообществом. Действительно, в прошлом году транспортная инфраструктура столицы значительно расширилась, и популярность городского транспорта у горожан постоянно растет – в 2019 году число поездок выросло до 5,7 миллиарда в год, что на 600 миллионов больше, чем в 2010 году", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столичные власти не собираются останавливаться на достигнутом, поэтому в 2020 году среди приоритетных направлений развития городского транспорта останется строительство новых станций метро, развитие МЦД и обновление подвижного состава и т. д. Ликсутов подчеркнул, что усилия по улучшению транспортной ситуации дают хорошие результаты.

"В текущем году среди приоритетных направлений развития городского транспорта останется строительство новых станций метро, развитие МЦД и обновление подвижного состава, развитие альтернативных видов транспорта и цифровых сервисов для пассажиров – создание мобильных приложений, в том числе "Московский транспорт", которое объединит все виды транспортных услуг по принципу MaaS – mobility as a service", – рассказал Ликсутов.

По его словам, на дороги столицы выйдут почти две тысячи новых автобусов, продолжится обустройство выделенных полос, а также реконструкция сети трамваев.



Ранее сообщалось, что в 2020 году среди ключевых проектов развития транспортной системы будут строительство 8–9 новых станций метро и порядка 100 километров новых дорог, обновление подвижного состава метро, начало тестирования нового поезда "Москва 2020", а также запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена.

Начальник дирекции инфраструктуры московской подземки Дмитрий Дощатов рассказал, что сегодня около 2,7 тысячи вагонов столичного метро оборудовано новейшей системой обеззараживания воздуха. По его словам, Московский метрополитен не только занимается уборкой прилегающих территорий, вестибюлей, станций и вагонов, но и закупает инновационный подвижной состав с системой обеззараживания. Процесс происходит во время движения поезда, поскольку система установлена в кондиционер.