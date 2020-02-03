Движение трамваев восстановили на Волоколамском шоссе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев №6 на Волоколамском шоссе полностью восстановили. Об этом информирует официальный Twitter-аккаунт Московского транспорта.

"Восстановлено движение трамваев №6 по Волоколамскому шоссе", – отмечается в записи.

Ранее сообщалось о задержке движения трамваев на данном участке. Заминка была вызвана повреждением контактной сети в районе больницы МПС.

Известно, что трамваи маршрута №6 курсируют по маршруту от остановки "Братцево" до остановки "Восточный мост", а также от остановки "Метро Сокол" до станции метро "Войковская". Сообщалось, что на время задержки движения трамваев на участке курсировали автобусы.