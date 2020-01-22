В Останкинском районе Москвы пустили трамваи

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Движение трамваев на пересечении улицы Академика Королева и Останкинского проезда восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

Ранее стало известно, что трамваи № 11, 17 и 25 задержали на путях по техническим причинам. Как выяснилось, один из составов сошел с рельсов, тем самым перекрыв движение.

В 2020 году реконструкция трамвайных путей будет одним из приоритетов развития городского транспорта в Москве. Также сообщалось, что в 2019 году на улицы столицы выпустили 320-й трамвай новой серии "Витязь-М".

