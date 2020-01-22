Движение трамваев в Останкинском районе столицы приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Движение трамваев на пересечении улицы Академика Королева и Останкинского проезда приостановлено, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"На пересечении улицы Академика Королева и Останкинского проезда по техническим причинам временно задерживаются трамваи № 11, 17, 25", – говорится в сообщении Мосгортранса в Twitter.

Как отмечается, маршруты трамваев временно изменены.

Ранее стало известно, что 12 километров трамвайных путей проложат от Калужского шоссе до Троицка в ТиНАО в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова.