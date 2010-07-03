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Общество

16:38

Трамвайные маршруты на Красноказарменной улице восстановят 26 октября

транспорт город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Маршруты трамваев на улице Красноказарменная восстановят с 26 октября после завершения ремонтных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

"С 26 октября после завершения ремонтных работ на улице Красноказарменной восстанавливаются прежние маршруты трамваев: № 37 "Новогиреево – Каланчевская улица"; № 45 "Новоконная площадь – Сокольническая Застава"; № 50 "Проезд Энтузиастов – Метро "Новослободская", – сообщило предприятие.

Также восстанавливается обновленный трамвайный маршрут № 24 (от Курского вокзала до проезда Энтузиастов), а № 43 будет работать по временной схеме – от станции МЦК Угрешская через метро "Пролетарская", улицы Волочаевская и Красноказарменная до метро "Авиамоторная", дальше через метро "Шоссе Энтузиастов" до улицы 3-я Владимирская.

Маршруты трамвая № 37к и автобуса № 50 прекратят работу.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО проложат 12 километров линий трамвайных путей. Трамвайная линия предусмотрена в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова, она замкнет кольцо на территории Коммунарки и прилегающей территории.

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