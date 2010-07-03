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Два трамвайных маршрута изменились из-за ремонтных работ в районе Лефортовского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Пассажиров предупредили, что ежедневно с 23:00 и до окончания движения трамваи №43 ходят между Курским вокзалом и Андроньевской площадью в обоих направлениях через Костомаровский мост. Трамваи №50 курсируют в обоих направлениях между МГТУ имени Баумана и Андроньевской площадью. Они едут через набережную Академика Туполева, Курский вокзал и Костомаровский мост.

Как пояснили в Мосгортрансе, изменения связаны с ремонтными работами в районе Лефортовского моста и улицы Волочаевская.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице планируют запустить беспилотные трамваи. Он также напомнил, что наземный транспорт Москвы работает без турникетов уже более года. Время в пути при поездках на дальние расстояния сократилось на 20–30%, уточнил Ликсутов.